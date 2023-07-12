Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 11 липня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 11 липня:
Ізраїльський нападник Манор Соломон став гравцем лондонського Тоттенгема.
Гол півзахисника Владислава Кочергіна приніс польському Ракуву перемогу в першому матчі кваліфікації до Ліги чемпіонів УЄФА.
Польський захисник київського Динамо Томаш Кендзьора ще рік проведе в оренді в грецькому ПАОК.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.