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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 11 липня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 11 липня:

Ізраїльський нападник Манор Соломон став гравцем лондонського Тоттенгема.

Гол півзахисника Владислава Кочергіна приніс польському Ракуву перемогу в першому матчі кваліфікації до Ліги чемпіонів УЄФА.

Польський захисник київського Динамо Томаш Кендзьора ще рік проведе в оренді в грецькому ПАОК.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.