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Пропонуємо вашій увазі тих гравців, що вирішили повісити бутси на цвях декілька місяців тому.

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Минулий сезон був доволі насиченим та традиційно яскравим, проте є й сумні моменти, адже деякі з легенд пішли на заслужений відпочинок.

Звичайно, прощання Златана Ібрагімовича зі сльозами на очах зачепило багатьох, більше шведа на полі ми не побачимо. Також завершили професійну кар'єру Месут Озіл, Гарет Бейл, Хоакін та Піке. Багато людей закохались у футбол завдяки їм.

Віддаємо належне тим, хто завершив свій футбольний шлях у цьому сезоні та пригадуємо яскраві моменти, емоції та перемоги, які нам дарували ці виконавці.

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