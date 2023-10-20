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Football.ua розповідає дивовижну історію Джеймі Варді.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про нападаючого Лестера та збірної Англії Джеймі Варді.

Football.ua розповідає дивовижну історію Варді, який пройшов майже всі дивізіони англійського футболу, працював у пабі та на фабриці, багато випивав, але зібрався та видав фантастичні сезони в АПЛ.

Також англієць зумів виграти з Лестером чемпіонство, випередивши Арсенал, Тоттенгем, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Дебютував в Лізі чемпіонів та відмовив Арсену Венгеру.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про десятку найперспективніших футболістів світу.