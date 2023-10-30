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Підсумки голосування читачів Football.ua щодо переможця нагороди Золотий м'яч.

Завершився другий конкурс "Народний Золотий мʼяч", який організовує Football.ua напередодні вручення найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди. Метою конкурсу є визначити, хто на думку наших читачів, є найбільш достойним кандидатом для отримання нагороди.

Минулого року в конкурсі впевнено переміг Карім Бензема, що збіглося з думкою експертів France Football.

Цьогоріч, боротьба вийшла значно більш конкурентною.

Голосування відбувалося у кілька етапів. 30 футболістів — офіційних претендентів на Золотий м'яч ми розділили на три групи – по прізвищу за алфавітом. Голосування в кожній групі тривало рівно добу – від 13:00 до 13:00 наступного дня. До наступного раунду вийшли футболісти, що посіли перші три місця у своїх групах. Півфінальне голосування тривало дві доби – з ранку четверга до ранку суботи. За результатами півфіналу три найкращі футболісти пройшли в фінал. Ось остаточні результати півфінального голосування:

Ерлінг Голанд – 35%

Ліонель Мессі – 33,6%

Кевін Де Брюйне – 12,8%

Кіліан Мбаппе – 5,9%

Мохамед Салах – 5,4%

Гаррі Кейн – 2,3%

Родрі – 2%

Хуліан Альварес – 1,7%

Ілкай Гюндоган – 1,3%

Оскільки жоден з півфіналістів не набрав 50%+1 голос, три найкращі вийшли у фінал, який тривав протягом уїк-енду. Мінімальна перевага Голанда над Мессі створювала серйозну інтригу у фіналі, адже голоси «нейтральних» вболівальників могли сколихнути маятник як в одну, так і в іншу сторону. Однак, і в фіналі норвежець зумів зберегти свою перевагу і стати другим переможцем конкурсу "Народний Золотий мʼяч" від Football.ua.

Ось остаточні результати фінального голосування:

Ерлінг Голанд – 42,7%

Ліонель Мессі – 39,8%

Кевін Де Брюйне – 17,4%

Дякуємо усім, хто голосував, коментував та слідкував за конкурсом "Народний Золотий мʼяч"!

Тут посилання на кожен раунд голосувань цьогорічного конкурсу:

Група перша

Група друга

Група третя

Півфінал

Фінал

Чи збіглася цьогоріч думка наших читачів з рішенням France Football ми дізнаємося уже сьогодні ввечері. Слідкуйте за новинами про вручення Золотого мʼяча на Football.ua.