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Перші обіцянки від очільників проєкту.

21 грудня 2023 року ризикує ввійти до футбольної історії в якості початку нової сторінки розвитку європейського футболу — Європейський Верховний суд заборонив УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби, які беруть участь у альтернативних змаганнях.

На цю новину одразу відреагував генеральний директор Суперліги та компанії A22 Sports Management Бернд Райхарт, який опікується створенням нового турніру.

"Ми щойно вибороли право змагатись на рівних. Із монополією УЄФА та ФІФА покінчено. Футбол нарешті став ВІЛЬНИМ для всіх.

Клуби більше не повинні боятися санкцій і тепер можуть самі визначати своє майбутнє.

Наша пропозиція полягає в тому, що ВСІ матчі Суперліги повинні транслюватися БЕЗКОШТОВНО.

Для клубів — ми пропонуємо гарантовані прибутки та виплати солідарності", — заявив функціонер.

Найближчим часом очікується оновлений проєкт Суперліги.