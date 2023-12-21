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Офіційна позиція європейських очільників футболу.

Європейський Верховний суд своїм останнім на цей момент рішенням заборонив УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби, які беруть участь у альтернативних змаганнях.

На цю новину вже відреагував головний лобіст ідеї створення Суперліги, президент мадридського Реала Флорентіно Перес, а також генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт.

Із власною позицією з приводу цього питання виступили й представники УЄФА.

"УЄФА бере до уваги рішення, винесене сьогодні Судом ЄС у справі "Європейської Суперліги".

Це рішення не означає схвалення або затвердження так званої "суперліги". Воно, скоріше, підкреслює вже існуючий недолік у системі попередньої авторизації УЄФА — технічний недолік, який уже був нами визнаний і розв’язаний у червні 2022 року.

УЄФА впевнений у стійкості своїх нових правил, зокрема в тому, що вони відповідають усім відповідним європейським законам і нормам.

УЄФА залишається рішучим у своєму прагненні підтримувати європейську футбольну піраміду, гарантуючи, що вона продовжуватиме служити більш широким інтересам суспільства.

Ми продовжимо формувати європейську спортивну модель спільно з національними асоціаціями, лігами, клубами, вболівальниками, гравцями, тренерами, інституціями ЄС, урядами та партнерами.

Ми віримо, що заснована на солідарності європейська футбольна піраміда, яку вболівальники та всі зацікавлені сторони проголосили своєю незамінною моделлю, буде захищена від загрози розриву європейським та національним законодавством", — заявили очільники європейського футболу.

Найближчим часом очікується позиція Ла Ліги у відповідь на рішення суду, а також новий проєкт Суперліги.