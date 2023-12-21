Іспанія

В Іспанії далеко не всі у захваті від ідеї створення Суперліги.

У Ла Лізі оголосила, що попросили Європейську Комісію вжити законодавчих заходів для захисту стабільності та майбутнього європейського футболу, передає офіційний сайт іспанського чемпіонату.

У заяві підкреслюється, що рішення Суду Європейського Союзу (СЄС) не санкціонує Європейську Суперлігу і що у 2022 році УЄФА вже включив зміни до свого регламенту для дозволу на нові змагання. Там також зазначається: СЄС чітко заявив про те, що "це (рішення) не означає, що такий турнір, як проект Суперліги, обов'язково має бути схвалений".

"Рішення підтверджує те, що ми завжди говорили: будь-хто може організовувати змагання поза екосистемою УЄФА та ФІФА, це не можна заборонити, це ніхто не ставив під сумнів. Судове питання є умовою для того, щоб ці змагання належали до екосистеми УЄФА та ФІФА, тобто повинні існувати прозорі, зрозумілі та об'єктивні правила затвердження нових змагань. У 2022 році УЄФА вже встановила процедуру авторизації нових змагань, яка може використовуватися Європейською Суперлігою або будь-яким іншим змаганням", — заявив президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

У Ла Лізі додали, що створення ліги, покликаної збагатити найбагатші клуби та зосередити владу у невеликої кількості привілейованих команд, також призведе до втрати десятків тисяч робочих місць і різко зменшить податкові надходження у державну скарбницю по всьому континенту.

Нагадаємо, Європейський Верховний суд 21 грудня оголосив, що УЄФА та ФІФА не мали права накладати санкції на клуби через участь в альтернативних змаганнях.

Цю новину вже прокоментували президент Реала Флорентіно Перес і гендиректор Суперліги Бернд Райхарт. Нещодавно свою позицію висловили в УЄФА та Барселоні.

Також повідомляється, що Реал і Барселона можуть отримати значні бонуси за "вірність" Суперлізі.