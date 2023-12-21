Іспанія

Офіційна позиція мадридського клубу.

Європейський Верховний суд своїм останнім на цей момент рішенням заборонив УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби, які беруть участь у альтернативних змаганнях.

Один із головних лобістів проєкту Суперліги, на долю якої безпосередньо впливає остання новина, президент мадридського Реала Флорентіно Перес, виступив із публічною заявою щодо останніх подій.

"Ми з великим задоволенням вітаємо рішення Суду ЄС. У найближчі дні ми ретельно вивчимо сферу застосування цього рішення, яке має велике історичне значення.

Європейський футбол ніколи не буде монополією, і від сьогодні клуби будуть господарями своєї долі. Ми бачимо себе здатними сприяти розвитку змагань, які ми вважаємо важливими. Європейська свобода перемогла. Закон, розум і свобода перемогли.

Сімдесят років тому ми зробили гігантський крок для футболу, створивши Кубок європейських чемпіонів, і тепер наш обов'язок — дати футболу необхідний поштовх.

Новий турнір буде відкритий для всіх. Він буде заснований на спортивних заслугах і повазі до фінансового фейр-плей. Перш за все, він захистить гравців і охопить уболівальників по всьому світу.

Ніхто не говорив, що покінчити з монополією буде легко. У нас є можливість запровадити прозоре управління, яке співіснує з новими технологіями.

Ми знаходимося на початку нового часу, коли ми зможемо працювати в умовах свободи й без погроз третіх сторін, із метою впровадження інновацій та вдосконалення футболу.

Від сьогодні сьогодення й майбутнє нарешті в руках клубів і вболівальників. Наша доля належить нам, і на нас лежить велика відповідальність.

Цей день ознаменує собою "до" і "після". Це — великий день для історії футболу", — ідеться в зверненні функціонера до спільноти.

Найближчим часом очікується позиція УЄФА у відповідь на рішення суду, а також новий проєкт Суперліги.