Німеччина

У DFL прокоментували ситуацію.

Німецька футбольна ліга (DFL) підтримує європейську спортивну модель та відкидає змагання, що не організуються асоціаціями та лігами, йдеться у заяві організації.

Європейський суд визнав незаконними дії Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Союза європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо заборони створення Суперліги. Відразу було запропоновано проєкт нового клубного міжнародного турніру, який передбачає розширення Суперліги до 64 команд.

"DFL відкрито підтримує європейську спортивну модель і відкидає змагання, які не організують асоціації та ліги", — сказано в заяві.

Раніше УЄФА відреагував на рішення Європейського Верховного суду.