Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

📰 КОЛИШНІЙ ЗАХИСНИК БАРСЕЛОНИ І ЗБІРНОЇ БРАЗИЛІЇ ДАНІ АЛВЕС ВИЙШОВ ІЗ В'ЯЗНИЦІ ПІД ЗАСТАВУ.

💭Це ж було вже!

📰 КЛУБИ АПЛ ВИЯВЛЯЮТЬ ІНТЕРЕС ДО БЕЛЛАНОВА.

📰 ЗБІРНА УКРАЇНИ ОБІГРАЛА ІСЛАНДІЮ ТА ВИЙШЛА НА ЄВРО-2024!

💭Коментарів очікувано було дуже багато:

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МОЖЕ БУТИ ВІДСТОРОНЕНИЙ ВІД ЄВРОКУБКІВ, — ПОВІДОМЛЯЄ SPORT.ES.

💭Потраплять до єврокубків на 90+ хвилині

📰 БАЄР ЗАЦІКАВЛЕНИЙ У ПІДПИСАННІ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАПАДНИКА ГОФФЕНГАЙМА МАКСІМІЛІАНА БЕЄРА.

💭А тут ми самі ще не розібралися:

📰 ЛІОНЕЛЬ МЕССІ НАЗВАВ УМОВИ ВИХОДУ НА ФУТБОЛЬНУ ПЕНСІЮ.

📰 ВІНГЕР ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ МИХАЙЛО МУДРИК ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПЕРЕМОГУ НАД ІСЛАНДІЄЮ В ФІНАЛІ ПЛЕЙ-ОФ ВІДБОРУ НА ЄВРО-2024: "ВЧОРА ЗІБРАЛИСЯ З ХЛОПЦЯМИ В ФУТБОЛ ПОБІГАТИ, А ПОТІМ ВИЙШЛИ НА ЄВРО".

💭Питання, яке цікавить багатьох читачів Football.ua:

📰 ПІВЗАХИСНИК ЗБІРНОЇ НІМЕЧЧИНИ ТА БАВАРІЇ ДЖАМАЛ МУСІАЛА ДАВ ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю: "Я БІЛЬШЕ НЕ БЕМБІ".

💭Тут повністю солідарні!

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЧЕЛСІ МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО ВИСЛОВИВСЯ ПРО ЮНОГО ХАВБЕКА РОМЕО ЛАВІЮ, ЗА ЯКОГО ВЛІТКУ ЗАПЛАТИЛИ САУТГЕМПТОНУ ПОНАД 60 МЛН ЄВРО, АЛЕ ТОЙ ЗІГРАВ ЛИШЕ 32 ХВИЛИНИ В ОДНОМУ МАТЧІ ЧЕРЕЗ ТРАВМИ: "ЛАВІЯ ПЕРЕЙШОВ ДО ЧЕЛСІ ВЖЕ МАЮЧИ ПРОБЛЕМИ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ".

📰 КЕРМАНИЧ АСТОН ВІЛЛИ УНАЇ ЕМЕРІ МОЖЕ ОЧОЛИТИ БАВАРІЮ.

💭Гуд ібенінг!

📰 АПЛ ЗАБОРОНИЛА БОЛБОЯМ ПОДАВАТИ М'ЯЧІ ГРАВЦЯМ ПІД ЧАС МАТЧІВ.