Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛКІПЕР ПЕРЕПЛИВ ТИСУ ТА ПЕРЕЙШОВ ДО БІЛОРУСЬКОГО КЛУБУ.

🗣 Але до чого тут Білорусь?

📰 КРІШТІАНУ РОНАЛДУ НАЗВАВ ГРАВЦІВ, ЯКІ У МАЙБУТНЬОМУ МАЮТЬ ПЕРСПЕКТИВИ ВИГРАТИ ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ: "МБАППЕ МОЖЕ ВИГРАВАТИ ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ПРОТЯГОМ НАСТУПНИХ КІЛЬКОХ РОКІВ! ТАКОЖ, ЙМОВІРНО, ГОЛАНД ТА БЕЛЛІНГЕМ. ВІНІСІУС ЖУНІОР? ТАК, І ЩЕ ЛАМІН ЯМАЛ".

📰 СЕРГІЙ РЕБРОВ ВІДПОВІВ НА ПИТАННЯ ЩОДО СВОГО МАЙБУТНЬОГО У ЗБІРНІЙ УКРАЇНИ: "НІ, НЕ ЙДУ. ПОКИ ЩО НЕ ЙДУ. ПОЧЕКАЙТЕ ТРІШКИ".

🗣Класика:

📰 ЛІОНЕЛЬ МЕССІ НАЗВАВ СВОГО КУМИРА ВСІХ ЧАСІВ: "ОКРІМ МАРАДОНИ, ЯКИЙ ЗАВЖДИ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ ДЛЯ КОЖНОГО АРГЕНТИНЦЯ, ПАБЛО АЙМАР БУВ ГРАВЦЕМ, ЯКИМ Я ЗАХОПЛЮВАВСЯ НАЙБІЛЬШЕ".

🗣 Факти:

📰 МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО СТАВ НОВИМ ГОЛОВНИМ ТРЕНЕРОМ ЗБІРНОЇ США.

📰 НАПАДНИК АН-НАСРА КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ДАВ КОРОТКУ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ РІО ФЕРДИНАНДА ПРО ТЕ, ЯК ВІН РЕАГУЄ НА КРИТИКУ ЕКСПЕРТІВ: "Я НЕ ЗБИРАЮСЯ ЗАКІНЧУВАТИ КАР'ЄРУ ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО МЕНЕ КРИТИКУЮТЬ ДВА ЩУРИ".

🗣Це щонайменше десять виходить.

📰 ПСЖ ЗОБОВ'ЯЗАЛИ ВИПЛАТИТИ КІЛІАНУ МБАППЕ 55 МЛН ЄВРО.

📰 ОФІЦІЙНО: АНДРІЙ ЛУНІН ПІДПИСАВ НОВИЙ КОНТРАКТ ІЗ РЕАЛОМ

🗣Потужний коментар!

📰 ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ ПРИВІТАВ АНДРІЯ ЛУНІНА З ПІДПИСАННЯМ НОВОГО КОНТРАКТУ З РЕАЛОМ: "ВІТАЮ, БРАТЕ".

🗣Зробимо, коли Лунін стане основним воротарем Реала.

📰 "БАЧУ, ЩО ВІН ГОЛОДНИЙ": МІКЕЛЬ АРТЕТА ПОЯСНИВ ПРИХІД РАХІМА СТЕРЛІНГА ДО АРСЕНАЛУ

📰 ЧЕЛСІ ОГОЛОСИВ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ КОНТРАКТУ З НІКОЛАСОМ ДЖЕКСОНОМ ДО 2033 РОКУ.

🗣Тут ще велике питання, хто у кого в рабстві

📰 НАПАДНИК ЗБІРНОЇ ПОРТУГАЛІЇ ТА САУДІВСЬКОГО АН-НАСРА КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ВИСЛОВИВСЯ ПРО МОЖЛИВУ РОБОТУ ТРЕНЕРОМ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ІГРОВОЇ КАР'ЄРИ: "МЕНІ БУДЕ ВАЖКО СТАТИ ТРЕНЕРОМ, ТОМУ ЩО Я НЕ ВІДЧУВАЮ СИМПАТІЇ ДО НИНІШНЬОГО ПОКОЛІННЯ ФУТБОЛІСТІВ".