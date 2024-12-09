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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (02.12.2024 — 08.12.2024).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 МИХАЙЛО МУДРИКОМ ЦІКАВИТЬСЯ БАРСЕЛОНА, — ПОВІДОМЛЯЄ CAUGHTOFFSIDE.

🗣 Ямал зможе сісти на банку, коли йому стукне 18.

📰 РОМА ШУКАЄ НАПАДНИКА, ЯКИЙ БУДЕ КОНКУРУВАТИ З АРТЕМОМ ДОВБИКОМ.

🗣 Рома гратиме за Рому?

📰 КЕРМАНИЧ ЛІВЕРПУЛЯ АРНЕ СЛОТ ПРОКОММЕНТУВАВ СЛОВА МОХАМЕДА САЛАХА ПРО ОСТАННІЙ ДОМАШНІЙ МАТЧ З МАН СІТІ: "МОЖЕ, ВІН ЩОСЬ ЗНАЄ ПРО 115 ЗВИНУВАЧЕНЬ І НЕ ЧЕКАЄ НА НИХ В АПЛ НАСТУПНОГО СЕЗОНУ".

🗣 Офіційно:

🗣 Блискучий у всіх аспектах.

🗣 Ми йому і допомогли очолити Ліверпуль.

📰 КІЛІАН МБАППЕ НЕ РЕАЛІЗУВАВ ПЕНАЛЬТІ В ПОЄДИНКУ З АТЛЕТІКОМ.

🗣 А це вже коментар після переможного для Арсеналу матчу проти Манчестер Юнайтед:

📰 ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЗАХОТІВ ПОТРАПИТИ ДО НАШОЇ РУБРИКИ: "ШІСТЬ ТИТУЛІВ АПЛ ГВАРДІОЛИ ПРОТИ МОЇХ ТРЬОХ? ЗАТЕ Я ЗРОБИВ ЦЕ ЧЕСНО".

🗣 Вірю, я повірив.

📰 ОЛЕКСАНДР АЛІЄВ ПРИЇХАВ ДО КУРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЗРОБИВ ЗВЕРНЕННЯ ДО ФСБ рОССІЇ: "ОСЬ ВОНА – ВАША "П'ЯТІРОЧКА". Я У КУРСЬКУ".

🗣 Той відділ був там пустий ще до заходу ЗСУ.

📰 СПІВВЛАСНИК ІНТЕР МАЯМІ ВИСЛОВИВСЯ ПРО МАЙБУТНЄ ЛІОНЕЛЯ МЕССІ: "ПОКИ ЗДОРОВ'Я МЕССІ ДОЗВОЛЯЄ, МИ БАЧИТИМЕМО ЙОГО В РОЖЕВОМУ".

🗣 У нас був трохи неточний переклад. Ось справжній:

📰 КІЛЬКА СЛІВ ВІД КЕРМАНИЧА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РУБЕНА АМОРІМА: "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЦЕ ВЕЛИЧНИЙ КЛУБ, АЛЕ НЕ ВЕЛИЧНА КОМАНДА".

📰 І ЩЕ КІЛЬКА СЛІВ ВІД ПОРТУГАЛЬЦЯ: "ЯКЩО МИ ХОЧЕМО КОЛИСЬ ВИГРАТИ АПЛ, ТО ПОВИННІ БІГАТИ, ЯК СКАЖЕНІ СОБАКИ".