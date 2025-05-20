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Football.ua розповідає про дивні співпадіння у футболі.

Аарон Ремзі — талановитий півзахисник із Валлії, але за ним тягнеться одна з наймоторошніших легенд у світі футболу. Кажуть, що після кожного його гола… помирає відома особа. Це вигадка? Збіг?

А може — щось більше? У цьому відео Футбол UA ми зібрали всі загадкові випадки, де після голу Ремзі ставалося щось трагічне. Від Стіва Джобса до Вітні Г’юстон і навіть Усами бен Ладена — список справді вражає.

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