До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 травня 2026 року.

Завершилася 1537 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона передала росії списки 1000 людей на обмін та очікує від американських партнерів забезпечення виконання цих домовленостей з рф. Він також заявив, що з початку триденного перемир’я масованих атак по Україні не було. Проте на полі бою та у прифронтових громадах росіяни режиму тиші не дотримуються. За даними Повітряних сил, уночі росія випустила по Україні 27 ударних БпЛА й збити вдалося всі цілі.

- Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку після того, як у країну залетіли українські дрони і їх не збили. Відставки вимагала прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліна. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дрони були ​українськими й залетіли до ​Латвії в через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби, які навмисно відволікають українські дрони від їхніх цілей у росії. Тим часом Естонія закликала Україну посилити контроль над дронами на тлі інцидентів із порушенням повітряного простору країн Балтії.

- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито казав йому про готовність до зустрічі з главою рф володимиром путіним у будь-якому форматі. Фіцо заявив, що передав це послання путіну під час візиту до Москви. А втім, у кремлі стверджували, що Фіцо не передав путіну жодного послання від Зеленського.

- Глава рф володимир путін заявив, що війна рф проти України розпочалася через прагнення українців вступити до ЄС. Згодом він запропонував провести референдум у Вірменії, щоб зробити відповідні висновки.

- В Охтирці чоловік підірвав гранату під час переговорів із поліціянтами, які приїхали на виклик. Унаслідок вибуху поранень зазнав сам чоловік, троє поліціянтів та один цивільний. Їх усіх ушпиталили.

- 10 травня в Одеській області чоловік ударив ножем двох військових ТЦК. Вони перебувають у важкому стані. Про це повідомили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 144 бойові зіткнення. Противник залучив для ураження 5002 дрони-камікадзе та здійснив 1541 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває одне з дев’яти боєзіткнень, що відбулися сьогодні. Противник здійснив 56 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, десять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Тернова, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував, у районах Курилівки та Ківшарівки. На Лиманському напрямку агресор розпочинав 11 штурмів у районах населених пунктів Зарічне, Дробишеве, Лиман, Ставки та Озерне. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки та Іванопілля.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 72 окупанти та 23 поранено; знищено дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, шість гармат та два пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 242 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в районі населеного пункту Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Чарівне, Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Наші воїни на фронті, фактично в усіх бойових бригадах говорять про довгий калібр артилерії – далекобійні артилерійські снаряди. Кіл-зони збільшуються, використання дронів усіх типів – пріоритет. Але самі воїни кажуть: артилерія потрібна. І саме далекобійна артилерія. Зараз у нас є нова та сильна домовленість з Норвегією: розпочнемо спільне виробництво довгого 155-го – саме таких снарядів, які потрібні. Дякую Норвегії за такий необхідний крок.

Готуємось уже зараз і до нашої дипломатичної роботи на тижні. Будуть зустрічі – сьогодні ми з Алексом Стуббом, Президентом Фінляндії, про них говорили і скоординували позиції. Будуть формати, які ефективні. Україні потрібна підтримка кожного дня. ППО – що б не відбувалось, ми готуємось до захисту. Наших воїнів забезпечуємо всім необхідним. Є окрема тематика, про яку говоримо з американською стороною – саме щодо безпекових питань. І обовʼязково працюємо на те, щоб у нашої дипломатії були всі необхідні сильні позиції разом з кожним партнером, який може Україну посилити.

Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну і надійно гарантувати безпеку. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!