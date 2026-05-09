До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 травня 2026 року.

Завершилася 1535 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Збірна України з хокею вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу! Україна у вирішальному турі обіграла Японію (3:1). Натомість Польща, головний суперник українців за підвищення у класі, не змогла обіграти Литву в основний час. Для України це повернення в елітний дивізіон, де команда востаннє грала 20 років тому. Загалом на найвищому рівні чемпіонату світу з хокею Україна провела дев'ять сезонів (найкращий результат — 9-те місце у 2002 році).

Трамп заявив про запровадження триденного перемир’я між росією та Україною — 9, 10 й 11 травня. Перемир'я передбачатиме припинення бойових дій, а також обмін 1000 полонених із кожної країни. Зеленський це підтвердив.

Так звані плівки Міндіча вказують на можливий зв’язок тодішнього першого заступника керівника САП Андрія Синюка з фігурантами справи про корупцію в енергетиці — УП.

Олег Ляшко, який був комбатом у 63 ОМБр, став командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування Схід.

Екссуддю Тандира, який збив нацгвардійця на блокпості, у привласненні квартир померлих.

Масштабна лісова пожежа, що спалахнула на прикордонні Чернігівщини через обстріли, 8 травня повернула в бік росії.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 200 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 12 авіаційних ударів, скинув 55 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4936 дронів-камікадзе та здійснив 1265 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Противник здійснив 21 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Чайківки, Тернової. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив одну наступальну дію в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог розпочинав чотири штурми у бік населених пунктів Дробишеве, Зарічне та Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.

Сили оборони успішно відбивали 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 39 окупантів та 20 поранено; знищено пункт управління БпЛА, дві гармати, сім одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено одну артилерійську систему, сім одиниць автомобільної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 120 укриттів особового складу противника.Знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти три рази намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград та Вороне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Багате та в напрямку Староукраїнки й Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії в бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Сьогодні – наші воїни, бойові бригади: 31-ша та 67-ма механізовані, 20-й армійський корпус. Хочу вам подякувати, воїни!

Зараз – восьмого травня, коли більшість світу згадує та вшановує пам'ять воїнів Другої світової війни – тих, хто розбив нацистів, – треба відчувати, що сьогоднішні російські нацисти продовжують свою війну та все ще намагаються повернути ті самі божевільні порядки, які програли у Другій світовій. Наш захист проти російського вторгнення – це захист не тільки однієї України, це не тільки захист нашої незалежності. Росія погрожує майже всім своїм сусідам та всій Європі, а не комусь одному. І саме в таких лісах, на таких землях, як ці – на Дніпровщині та на сході нашої країни – на Донбасі, Харківщині, на Сумщині, також на Чернігівщині, – попередні покоління українців билися проти окупанта у Другій світовій, і зараз тут наші українські герої захищають життя народу і право народу на життя, захищають від цього російського окупанта, який так схожий на того, з двадцятого століття. Обов'язково захистимо життя України, захистимо нашу незалежність – без сумнівів.0

Сьогодні тут у нас багато роботи з бригадами, і я вдячний за чесність в оцінках. Розуміємо, що треба більше НРК й більші характеристики НРК. Будемо старатись ще додати фінансування, зокрема щоб бригади могли доопрацьовувати свої розробки, і щоб прямо тут, на місці, під конкретні завдання оперативно робилося все необхідне. Дякую кожному воїну та всім нашим командирам, які справді креативні у розробках і креативні в своїх рішеннях. Все, що допомагає захищати життя наших воїнів і знищувати окупанта, – все буде підтримуватись. Зафіксували наявні дефіцити в постачанні – я проведу Ставку по тому, що сьогодні ми обговорили. Ми детально говорили про логістику – логістику всіх типів, і це забезпечення наших позицій, а також такі речі, як ремонт доріг на всій території поруч із фронтом. Дніпровщині, зокрема, треба над цим попрацювати більше, якість доріг – це швидкість порятунку поранених воїнів передусім. Важливі речі також були щодо захисту Нікополя та Марганця – дуже важка загроза дронів. Окрема увага – Донеччині та ключовим напрямкам оборони в регіоні. Дякую всім, хто б'ється заради України, усім, хто захищає державу й пам'ятає про побратимів – допомагає і дбає.

І ще кілька речей. Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні.

Також уже була доповідь Рустема Умєрова після зустрічей в Америці з представниками Президента Сполучених Штатів – зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Було змістовно. Розраховуємо, що допоможе посилити наші позиції. І гуманітарні питання – треба їх вирішувати, треба звільняти людей з полону. Це дуже важливо. Дуже сподіваємось, що все вийде.

Слава Україні!

