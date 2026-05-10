До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 травня 2026 року.

Завершилася 1536 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Вчора біля торговельно-розважального центру Smart Plaza в Києві помер чоловік. Свідки кажуть: коли його намагалися реанімувати, працівники станції метро поблизу відмовилися надати дефібрилятор.

🔸 Портові працівники Тенерифе, що на Канарських островах, вийшли на протест проти планів уряду прийняти круїзний лайнер MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу.

🔸 Турель, яка працює за допомогою штучного інтелекту, вперше використали для перехоплення російських БпЛА.

🔸 В Угорщині відбулося установче засідання нового парламенту, на якому новообрані депутати склали присягу й обрали Петра Мадяра прем’єр-міністром.

🔸 На Червоній площі у Москві відсвяткували парад до 9 травня. Попри відсутність військової техніки, над площею пролетіли літаки "Су-25", які розфарбували небо Москви в кольори прапора рф.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 121 бойове зіткнення.



Противник задіяв для ураження 4737 дронів-камікадзе та здійснив 1524 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 21 обстріл позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано дві ворожі штурмові дії.



На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Приліпка, Ізбицьке, Стариця, Тернова, Петро-Іванівка, Синельникове та Нововасилівка. Одна з цих атак триває.



На Куп’янському напрямку противник штурмував один раз в бік Куп’янська.



На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів в районах населених пунктів Лиман, Зарічне, Ямпіль та Озерне.



На Слов’янському напрямку противник штурмових дій не проводив.



На Краматорському напрямку ворог один раз намагався покращити своє становище в бік Тихонівки.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки. Три з цих ворожих атак іще тривають.



На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Новопідгороднє. Одна з цих атак триває.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 37 окупантів та 15 – поранено, знищено дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та два укриття противника. Також ушкоджено три одиниці автомобільної техніки, 12 укриттів противника та чотири гармати. Знищено або подавлено 217 БпЛА різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів атакували в бік Олександрограда, Січневого, Вороного та Соснівки. Одна з цих атак – триває.



На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 23 атаки окупантів у районах Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Святопетрівки, Чарівного, Злагоди, Оленокостянтинівки та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка. Одна штурмова дія ворога іще триває.



На Оріхівському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.



На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!



ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні День Європи.

І Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що ми вже невід’ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє, і тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде.



З перших днів повномасштабної війни і дотепер Європа з Україною. І це не благодійність, а свідомий вибір європейців – бути на одному боці зі сміливими й сильними, з українцями та українками, які борються сьогодні за мир і справжню безпеку від тиранії не тільки для себе, а й для всього континенту. І ми обовʼязково захистимо нашу державу, наш народ і наше право самостійно обирати своє майбутнє – майбутнє у Європі.



Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!