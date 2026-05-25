До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 травня 2026 року.

Завершилася 1551 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У ніч проти 24 травня російські війська застосували проти України 90 ракет різних типів, серед яких балістична ракета середньої дальності (йдеться про Орешник), та 600 дронів. Основним напрямком удару був Київ.



🔸 Правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким росіяни атакували Білу Церкву. У Повітряних силах підтверджують, що це був Орешник.



🔸 Підрозділи українських Сил оборони завдали уражень по російським військовим об’єктам, зокрема кораблю та нафтовому терміналу в Краснодарському краї.



🔸 Відбулася телефонна розмова між самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та президентом Франції Емманюелем Макроном.



🔸 Український боксер Олександр Усик переміг нідерландського спортсмена Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунд.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 173 бойових зіткнення.



Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 89 ракет, здійснив 56 авіаційних ударів — скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6015 дронів-камікадзе та здійснив 2054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 13 керованих авіаційних бомб, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного та Стариці.



На Куп’янському напрямку сьогодні наступальних дій противника не зафіксовано.



На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман.



На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.



На Краматорському напрямку відбулась одна ворожа атака в районі населеного пункту Никифорівка.



Сили оборони відбивали дев’ять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.



На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 15 поранено; знищено склад пально-мастильних матеріалів, одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога, пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи та 13 укриттів противника. Знищено або придушено 238 безпілотних літальних апаратів різних типів.



На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав в районі Тернового.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік населених пунктів Гірке, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне. Наразі тривають два боєзіткнення.



На Оріхівському напрямку відбулося три ворожі атаки в районах Білогір’я, Степногірська та у бік Приморського. Один бій досі триває.



На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував в районі Антонівського мосту.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!



ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Рятувальники ДСНС понад 15 годин ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок комбінованої атаки Росії по наших містах і громадах. Демонтаж небезпечних конструкцій триває досі.



На жаль, зросла кількість поранених: лише у Києві до медиків звернулися понад 80 людей, з них троє дітей. Поліцейські столиці прийняли вже більше 540 заяв про пошкоджене майно.



Сьогоднішнім ударом Росія намагалася знищити не лише життя, а й пам’ять. Близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею “Чорнобиль” безповоротно втрачені.



Рятувальники та працівники музею одразу після удару розпочали евакуацію експонатів. Зокрема, вдалось зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС одразу після деокупації у 2022 році.



Дякуємо кожному, хто працює на місцях обстрілів: рятувальникам, поліцейським, гвардійцям, медикам, комунальникам. Сьогодні на вулицях столиці ми зустріли й сотні волонтерів, які допомагали екстреним службам. У моменти терору українці вчергове демонструють всьому світу свою єдність та силу.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!