До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 травня 2026 року.

Завершилася 1549 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Володимир Зеленський повідомив, що українські військові від початку року звільнили 590 км² територій

🔸 За всіх п’ятьох посадовців обласних управлінь Нацполіції, яких підозрюють у покриванні діяльності мережі так званих порноофісів, внесли застави. Вони вийшли з-під варти. Під арештом залишився лише колишній водій підрозділів МВС

🔸 Андрій Сибіга вперше зустрівся з новою главою МЗС Угорщини. Вони домовилися про черговий раунд перемовин, який відбудеться вже наступного тижня

🔸 Уряд ухвалив рішення про зміни правил бронювання військовозобов’язаних на критично важливих підприємствах

🔸 Міністр закордонних справ України заявив, що переговори про вступ України до ЄС за усіма кластерами відкриють у червні 2026 року

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 166 бойових зіткнень.

Противник здійснив 52 авіаційні удари, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5984 дрони-камікадзе та здійснив 2279 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири боєзіткнення. Противник завдав п’яти авіаційних ударів, застосував десять керованих бомб, здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Тернове та Нововасилівка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні відбулося три боєзіткнення поблизу населених пунктів Глушківка та Новоплатонівка. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Торське, Озерне, Дробишеве, Діброва, Ямпіль та Лиман. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони успішно відбили сім ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля та Степанівки. Досі тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Торецьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне та Новопідгородне. Дотепер тривають два боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 37 окупантів та 11 поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та три гармати. Знищено або придушено 232 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Вербове та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три наступальні дії ворога у районах населених пунктів Гола Пристань та Заплава.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.





ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Щойно говорили з нашими європейськими друзями – Британія, Франція, Німеччина – формат Е3. На кінець тижня може бути оновлення по готовності американців. І звісно, багато залежить від розвитку ситуації з Іраном – Америка сфокусована на цьому. Все робимо, щоб активізувати нашу дипломатію, наблизити закінчення війни, це перший наш пріоритет – очевидний. Україна завжди старається, щоб Європа була в перемовинах, щоб європейський голос точно був врахований. Питання, як саме ми разом приведемо ситуацію до миру, який буде надійним, який буде достойним. Ми домовились про зустріч на рівні наших NSA.

Я поінформував Емманюеля, Кіра та Фрідріха про ситуацію в Україні, у нашому захисті. Я вдячний за високу оцінку наших позицій та здобутків українських воїнів. Дійсно, українські позиції сильніше зараз, ніж у попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція – точно не в інтересах окупанта, ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу – це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії. Я дав детальну інформацію, яка є у нашої розвідки про плани росіян. Військові плани та політичні плани. Треба зараз усе зробити, щоб активізувати дипломатію. Я очікую відповіді й від американської сторони – по можливих форматах та графіку зустрічей.

Була доповідь також сьогодні головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського. Наші далекобійні санкції. Ми продовжуємо досягати визначених цілей у росії, це передусім російська нафтопереробка, їхні нафтові експортні можливості. На цю добу було застосування по НПЗ в Ярославлі – сімсот кілометрів від нашого кордону. Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Важливо, що фронтові позиції теж сильні, зокрема є хороші результати на ключових напрямках. Я вдячний всім нашим ДШВ, нашим штурмовикам, вдячний усім підрозділам, які ефективно зупиняють російські штурми. І також дякую всім, хто підтримує нашу армію та Сили безпеки.

І сьогодні я тут, на нашій прекрасній Рівненщині, хочу подякувати всім нашим громадам трьох областей. Рівненська область, Житомирська, Волинська область. Ми говорили сьогодні з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні – ще ця частина нашої держави. Жоден напрямок не залишимо без уваги. Було й немало соціальних питань, питань було багато освітніх. І про шкільний транспорт, і про дороги, щоб до шкіл доїжджати, і про будівництво нових шкіл. Урядовці все це чули, були онлайн, я розраховую, що реагувати будуть предметно та будуть швидко. Розраховую на конкретні рішення.

Дякую всім, хто працює заради нашої держави, всім, хто захищає Україну, свою громаду, як самого себе. Важливий день. Дякую, Рівненщино!

І дорога Рівненщина, сьогодні ж тут я був у наших воїнів – відзначив нагородами наших хлопців. Поранені воїни, які відновлюються саме тут. Один із них – з Маріуполя, Максим – дав мені ось такий шеврон. З чітким бажанням, щоб Україна в Маріуполь повернулась, щоб повернулась на всю свою землю. І дуже-дуже хочемо, щоб так воно й було. Дякую, дякую всім нашим воїнам, нашим захисникам!

Слава Україні!

Слава Україні!