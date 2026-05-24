До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 травня 2026 року.

Завершилася 1550 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Українська розвідка отримала дані від американських і європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням «Орешника»

У Патріаршому Соборі УГКЦ відспівали провідника Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник

Сили оборони завдали уражень району базування кораблів «тіньового флоту» росії — уражень зазнав танкер CHRYSALIS. Під ударом у Новоросійську опинився й російський флот — ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239

У Києві військовослужбовець Шевченківського ТЦК побив ветерана бойових дій Артема Мороза

Український блогер Андрій Гаврилів опублікував фотографію з машиною, зроблену біля гірського озера Морське око в Польщі. Виявилося, що це заповідна територія, де заборонено їздити машинами

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 173 бойових зіткнення. Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4177 дронів-камікадзе та здійснив 1954 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в районі Петро-Іванівки та Стариці. Одне боєзіткнення триває.

На Купʼянському напрямку сьогодні наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили пʼять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Лиман, Зарічне, Діброва, Озерне.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів.

На Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещівка, Іванопілля, Костянтинівка, Степанівка, Іллінівка, Торецьке, Кучерів Яр та Софіївка. Досі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 48 окупантів та 12 поранено; знищено три одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога, один пункт управління БпЛА, пошкоджено пʼять одиниць автомобільної техніки та чотири гармати. Знищено або придушено 190 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Тернового. На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки й Цвіткового. Наразі триває шість боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку відбулося три ворожі атаки в районах Білогірʼя, Лугівського та у бік Приморського. Один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні день однієї з найбільш сильних та справді гордих складових Сил оборони — День морської піхоти. Воїни, які проявили себе надзвичайно сміливо в цій війні за українську незалежність. Відзначив державними нагородами воїнів, також бойовими прапорами, стрічками почесної відзнаки «За мужність та відвагу» та почесними найменуваннями військові формування морської піхоти.

Дякую вам, воїни, та всім вашим побратимам за цю силу та вірність Україні. Дякую за надійність. І я хочу подякувати кожній сімʼї, усім мамам і татам наших морських піхотинців за таких синів, за таких дітей, за таких українців і українок, які служать нашій державі, воюють за те, щоб Україна була, і досягають результатів.

Пишаємося нашими героями. Дякуємо кожному нашому українському воїну. І памʼятаємо всіх, хто віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України. Дякую українським морським піхотинцям!

Слава Україні!

