До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 травня 2026 року.

Завершилася 1548 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак оскаржував рішення, за яким йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави розміром 140 мільйонів гривень. Його захист просив визнати підозру необґрунтованою та, відповідно, скасувати ухвалу суду про запобіжний захід. А втім, Апеляційна палата Вищого антикорсуду не підтримала цю апеляційну скаргу.

- Правоохоронні органи разом із Силами оборони почали посилювати заходи безпеки в північних регіонах України на тлі заяв президента Володимира Зеленського про загрози з боку Білорусі та Брянської області росії.

- Військові Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України уразили штаб російської ФСБ та знищили зенітний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території. За словами президента України, за результатами цієї операції російські втрати становлять близько сотні окупантів знищеними та пораненими.\

- Reuters повідомило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц надіслав керівництву ЄС лист із пропозицією щодо "асоційованого членства" для Києва. На його думку, це має створити для України суттєву безпекову гарантію. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи це, заявив, що поки не читав листа Мерца, але вважає, що ця ідея не матиме підтримки серед країн-членів Євросоюзу.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 197 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, та 64 авіаційних ударів – скинув 184 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6063 дрони-камікадзе та здійснив 2279 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове та в бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів в бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки. Одна з цих атак триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають три штурми окупантів, в районах населених пунктів Зарічне та в бік Лиману, Шийківки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував два рази у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Русин Яр, Степанівка та в бік Костянтинівки.

На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, ворог здійснив 43 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та Новопідгороднє. Одна з цих атак іще триває. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та поранено 13, знищено одну одиницю автомобільної техніки. Також ушкоджено дві одиниці автомобільної техніки, 12 укриттів противника та пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 278 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти проводили п’ять штурмових дій в районі Тернового та бік населених пунктів Вербове та Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 23 атаки окупантів, одна з них іще триває. Ворог проводив штурмові дії у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку противник штурмував в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки – є результати. Відстань від нашого державного кордону – 800 кілометрів, НПЗ у Сизрані, ураження підтверджене.

Дякую і Службі безпеки України – Центр спецоперацій “А”. Важлива була відповідь окупанту на території нашої Херсонщини. Дякую, хлопці!

Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалося відчуття, що цю війну треба завершувати.

Завтра в нас буде змістовний дипломатичний день: запланована комунікація з партнерами – Е3. Будемо говорити якраз про те, щоб наш спільний тиск і спільна дипломатична робота реально вплинули на ситуацію".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!