Англия

Нападающий Челси Оливье Жиру непосредственно принял участие в 14-ти голах в 14-ти матчах, в которых он выходил в "основе".

Забив на 15-й минуте матча 27-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма, нападающий Челси Оливье Жиру подтвердил свою ценность как игрока стартового состава.

В 14-ти матчах в составе Челси, в которых он выходил в "основе", француз принял непосредственное участие в 14-ти голах "пенсионеров" – 10 забитых мячей и 4 результативные передачи — сообщает ОРТА.

33-летний форвард национальной сборной Франции (97 матчей, 39 голов) выступал за Гренобль (25 матчей во всех турнирах, 2 гола), Истр (34, 14), Тур (67, 36), Монпелье (85, 39), Арсенал (253, 105) и Челси (71, 19).

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