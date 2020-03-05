Англия

Руководство английской Премьер-лиги опубликовало заявление, касаемо профилактики коронавируса.

Коронавирус становится тяжелой проблемой во всем мире, а потому английская Премьер-лига предпримет меры для того, чтобы прекратить распространение заболевания.

Официальный сайт АПЛ сообщил, что перед, во время и после матчей не будет рукопожатия между игроками и официальными лицами. Продолжаться данный запрет будет до дальнейших уведомлений.

Данное "правило" начнет действовать с наступающих выходных.

Вирус Covid-19 передается воздушно-капельным путем, а также может переноситься через рукопожатие.

Клубы и официальные лица матча по-прежнему будут выполнять оставшуюся часть традиционного протокола. Выйдя на игровое поле, игроки будут выстраиваться в линию в сопровождении музыки Премьер-лиги, а футболисты гостей пройдут мимо своих соперников, не пожав им руку.

Ранее к практике отмены рукопожатий прибегли в чемпионате Франции.

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