Англия

Не исключен вариант, что в АПЛ поединки будут проходить без болельщиков.

Если эпидемия коронавируса в Великобритании начнет усиливаться, то матчи могут проходить без зрителей, сообщает Associated Press News.

Ввиду того, что опасения связанные с коронавирусом обострились, правительство контактировало со спортивными властями. На следующей неделе пройдут переговоры между АПЛ, правительством и вещательными компаниями.

Цель собрания – найти способ продолжить турнир, но при этом обезопасив людей. Не исключен вариант, что пожилым людям запретят посещать столь масштабные спортивные мероприятия, так как у них более высокий риск подхватить вирус.

Ранее сообщалось, что во Франции матч Страсбур – ПСЖ перенесен из-за коронавируса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.