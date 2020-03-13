Англия

Причина переноса уже традиционная — коронавирус.

Ответный матч между Баварией и Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов практически наверняка не состоится 18 марта из-за того, что лондонцы ушли на двухнедельный карантин.

Причиной такого решения Челси стало то, что у Каллума Хадсона-Одои был обнаружен коронавирус.

Ранее УЕФА перенес матчи Ювентус – Лион и Манчестер Сити – Реал из-за вызванных коронавирусом карантинов в итальянском и испанском клубах. В Ювентусе сдал положительный тест на заболевание Даниэле Ругани, а в Реале – один из игроков баскетбольной команды клуба.

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Не стоит ожидать и матча Астон Вилла – Челси, запланированного на 14 марта. Встреча должна быть отменена, как это произошло с игрой Брайтон – Арсенал из-за коронавируса у главного тренера "канониров" Микеля Артеты.