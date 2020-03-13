Всего два дня назад сообщалось, что встреча пройдет по расписанию, но у коронавируса свои планы.
Микель Артета, Getty Images
13 марта 2020, 08:42
Субботний матч между Брайтоном и Арсеналом перенесен на неопределенный срок, сообщил официальный сайт "чаек". Новая дата игры неизвестна.
Проведение матча стало невозможным после того, как у тренера "канониров" Микеля Артеты обнаружили коронавирус, и вся команда ушла на карантин.
"В первую очередь, наши мысли сейчас с Микелем Артетой, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Не подлежит обсуждению то, что здоровье и благополучие людей должно быть в приоритете. Поэтому субботний матч перенесен", — заявил исполнительный директор Брайтона Пол Барбер.
Должна быть перенесена и встреча между Астон Виллой и Челси, ведь "синие" самоизолировались после того, как у вингера Каллума Хадсона-Одои был обнаружен коронавирус.