Англия

Всего два дня назад сообщалось, что встреча пройдет по расписанию, но у коронавируса свои планы.

Субботний матч между Брайтоном и Арсеналом перенесен на неопределенный срок, сообщил официальный сайт "чаек". Новая дата игры неизвестна.

Проведение матча стало невозможным после того, как у тренера "канониров" Микеля Артеты обнаружили коронавирус, и вся команда ушла на карантин.

"В первую очередь, наши мысли сейчас с Микелем Артетой, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Не подлежит обсуждению то, что здоровье и благополучие людей должно быть в приоритете. Поэтому субботний матч перенесен", — заявил исполнительный директор Брайтона Пол Барбер.

Должна быть перенесена и встреча между Астон Виллой и Челси, ведь "синие" самоизолировались после того, как у вингера Каллума Хадсона-Одои был обнаружен коронавирус.