Англия

Очередной футболист в Великобритании сдал положительный тест на коронавирус.

Пресс-служба футбольного клуба Портсмут, выступающего в Первой лиге Англии, на своем официальном сайте подтвердила заражения коронавирусом у пяти своих игроков.

Очередным футболистом, тест на наличие болезни в организме которого показал положительный результат, стал Росс Маккрори. Ранее COVID-19 среди игроков Портсмута диагностировали у Джеймса Болтона, Энди Кэннона, Хаджи Многа и Шона Раггетта.

У всех пяти футболистов симптомы коронавируса были слабыми или отсутствовали, но, несмотря на это, они проходят период изоляции в соответствии с государственными рекомендациями.

Стоит отметить, что футбольная общественность ведет активную борьбу с новой болезнью. За последние сутки серьезные суммы пожертвовали Криштиану Роналду, Жорже Мендеш, Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.