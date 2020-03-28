Англия

Вместе с ними изолированы члены их семей.

Заместитель председателя правления Вест Хэма Каррен Брэди подтвердила, что все игроки и члены их семей, у которых были обнаружены симптомы заболевания, изолированы, а их состояние удовлетворительное.

"Могу сообщить, что ни у кого дело не пошло дальше симптомов средней тяжести, – цитирует Каррен Брэди The Telegraph. – Уверена, что с ними все будет хорошо".

Карантин в Вест Хэме объявлен до 13 апреля. Все игроки работают по индивидуальным программам.

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