Англия

Тренер Эвертона Карло Анчелотти считает, что не обязательно долго готовиться к возобновлению футбольных турниров.

Карло Анчелотти заявил, что командам надо лишь узнать дату, когда начнутся игры, а подготовиться они сумеют.

"Сейчас мы все живем непривычной жизнью, но смешно жаловаться, когда на кону стоит человеческое здоровье, – цитирует тренера Эвертона Tuttomercatoweb. – Главное — остановить распространение вируса, все остальное может подождать".

"Я слышал, что некоторые считают, что возобновить чемпионат, скажем, в мае, не удастся, поскольку на подготовку командам нужно минимум три недели, а до конца апреля тренироваться нельзя. На самом деле это миф. Единственное, что нужно — чтобы все команды одновременно узнали дату, когда начнутся турниры. Если все игроки поддерживают форму, то даже четырех дней будет достаточно, чтобы вновь сыграться".

Ранее сообщалось, что УЕФА не исключает вариант возобновления чемпионатов в августе.

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