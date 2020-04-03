Англия

Все остальные команды не поддержали данную инициативу.

Клубы английской Премьер-лиги рассматривают различные варианты продолжения сезона-2019/20, который взял вынужденную и бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Athletic, руководство одного из клубов предложило провести оставшиеся туры чемпионата в Китае, где COVID-19 уже практически не распространяется. Другие же 19 клубов крайне негативно встретили данное предложение и выступили против этой идеи.

Сейчас возобновление сезона является важным решение для команд, поскольку из-за отсутствия доходов от продажи телетрансляции многие из них оказались в непростой финансовой ситуации и вынуждены сокращать зарплаты своего персонала. Вероятные потери клубов АПЛ оцениваются в 762 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что английская Премьер-лига и Футбольная лига не возобновят сезон, пока не получат гарантии безопасности.

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