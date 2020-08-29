Англия

Football.ua вместе с Carlsberg представляют проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав "красных".

В очередном материале проекта Лучшие в истории предлагаем определиться с лучшими нападающими Ливерпуля. Ранее редакция Football.ua вместе с болельщиками выбирала лучшего вратаря и наиболее сильную линию обороны и линию полузащиты.

В данный момент тройка нападающих команды в лице Мохаммеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмиро наводит ужас на защитников. Каждый из этих игроков имеет возможность навсегда вписать свое имя в историю клуба. В новейшей истории своими бомбардирскими достижениями местных болельщиков радовали Фернандо Торрес и Луис Суарес, но они практически не выигрывали с "красными" серьезных трофеев. Предлагаем выбрать пару сильнейших нападающих из таких знаковых игроков в истории мерсисайдцев, как Кенни Далглиш, Иан Раш, Робби Фаулер и Майкл Оуэн.

Кенни Далглиш

Выступал за команду: 1977-1990

Матчи: 515

Голы: 172

Кенни Далглиш является одним из символов Ливерпуля и тем игроком, с которым ассоциируются самые славные достижения в его истории. Шотландец переехал на Энфилд в 1977 году из Селтика и должен был стать заменой для ушедшего Кевина Кигана. Форвард не только с лихвой заменил его, но и добился куда больших результатов.

Так, уже в первом сезоне Далглиш забил победный гол в финале КЕЧ-78, и это был лишь первый из его успехов с командой. Фантастический командный игрок, который умно обращался с мячом и обладал таким техническим арсеналом, что у него было практически невозможно отобрать мяч. Далглиш был лидером ливерпульской команды, наводившей страх на соперников в конце 70-х и середине 80-х, а после не менее успешно продолжил сотрудничество с командой в качестве играющего тренера.



В футболке "красных" Король Кенни провел более 500 матчей и записал в свой актив 172 гола. К шести чемпионским титулам в качестве игрока он добавил еще два уже в качестве тренера, а Кубок чемпионов он поднимал над головой трижды. В 2018-м Далглиш был удостоен рыцарского титула.

Иан Раш

Выступал за команду: 1980-1986, 1988-1996

Матчи: 660

Голы: 346

Иан Раш – лучший бомбардир в истории Ливерпуля, который забил 346 голов в 660 матчах за два периода в клубе. Поклонник Эвертона в детстве, нападающий стал лучшим голеадором в ливерпульском дерби, забив 25 голов.

Придя в Ливерпуль в 1980-м, валлийцу потребовался целый год, чтобы попасть в основной состав, но уже в первом полноценном сезоне он забил 30 голов, а в следующем – забил 47 голов и выиграл Золотую бутсу, когда когда команда выиграла требл из чемпионства, Кубка лиги и Кубка чемпионов. После сезона в Ювентусе Раш вернулся на Энфилд и продолжил радовать болельщиков своими голами, пусть славная эпоха клуба приближалась к своему закату.



Выступления в составе Ливерпуля Раш завершил в 1995 году, подняв над головой Кубок лиги в качестве капитана.

Робби Фаулер

Выступал за команду: 1993-2001, 2006-07

Матчи: 369

Голы: 183

Уход Раша не стал для Ливерпуля настолько большой проблемой, как можно было предположить, ведь уже в полный голос о себе заявил воспитанник клуба Робби Фаулер. Благодаря своим бомбардирским талантам англичанин заработал среди одноклубников прозвище "Бог".

Фаулер является автором самого быстрого хет-трика в истории АПЛ и уже во втором сезоне во взрослом футболе он преодолел отметку в 30 забитых голов. В молодые годы нападающий успел забить огромное количество голов и обещал повторить успехи других великих бомбардиров "красных", но проблемы со здоровьем помешали ему полностью реализовать свой потенциал.



Несмотря на это, Фаулер оставался одним из самых больших любимцев у местной публики, которая восприняла его продажу в Лидс как предательство, но спустя пять лет Рафаэль Бенитес решил вернуть его ко всеобщей радости. Всего же в 369 поединках в футболке мерсисайдцев форвард забил впечатляющие 183 гола.

Майкл Оуэн

Выступал за команду: 1996-2004

Матчи: 297

Голы: 158

Майкл Оуэн начинал в Ливерпуле не менее успешно, чем его более возрастной одноклубник. Уже в 18-летнем возрасте форвард ворвался в основную команду, и уже в первом сезоне во взрослом футболе забил за сезон 23 гола. В том же 1998-м году он дебютировал в сборной Англии и отправился с командой на чемпионат мира.

Сезон-2000/01 стал выдающимся не только для Ливерпуля, выигравшего пять кубковых турниров, но и для самого Оуэна, который выиграл Золотой мяч. Форвард продолжил свой бомбардирский путь и уже у 23 годам забил 100-й гол в рамках АПЛ. Всего же в 297 матчах в составе команды нападающий забил 158 голов.



В августе 2004-го Оуэна за 8 миллионов фунтов приобрел мадридский Реал, и казалось, что это позволит футболисту выйти на новый уровень, но, к сожалению, после этого его карьера пошла на спад.

Редакция Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, считают, что место в символической сборной должны занять Кенни Далглиш и Иан Раш.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.