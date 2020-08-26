Англия

Football.ua вместе с Carlsberg представляют проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав "красных".

В этом материале определимся с лучшей линией полузащиты в истории Ливерпуля. Напомним, что символическую команду мы выбираем по схеме 4-4-2.

Ранее редакция Football.ua вместе с болельщиками выбирала лучшего вратаря и наиболее сильную линию обороны.

Правый полузащитник/вингер

Кевин Киган

Выступал за команду: 1971-1977

Матчи: 323

Голы: 100

Кевин Киган был одной из самых больших английских звезд своего времени. Харизматичный и талантливый форвард, благодаря скорости и отношению к работе помог Ливерпулю выйти на новый уровень практически сразу после своего перехода в 1971 году.

Его выступления на Энфилде продлились шесть лет, и за это время он сформировал легендарный дуэт с Джоном Тошаком и выиграл Кубок УЕФА, чемпионство в Англии, Кубок Англии, а также Кубок чемпионов в своем последнем сезоне.



Благодаря своим талантам и бомбардирскому чутью в 323 матчах в футболке "красных" он забил 100 голов.

Мохамед Салах

Выступал за команду: 2017-настоящее время

Матчи: 151

Голы: 94

Перейдя из Ромы за 42 млн евро в 2017 году, Мохамед Салах превзошел все ожидания и стал залогом последних успехов команды. В первом же сезоне в футболке "красных" египетский нападающий начал поражать всех своими бомбардирскими способностями и забил рекордные 32 гола в одном розыгрыше АПЛ. Вместе с командой форвард также пробился в финал Лиги чемпионов, и, возможно, его травма и предрешила неудачный исход в матче с Реалом. Но личные достижения принесли ему звание лучшего игрока сезона в Англии и лучшего футболиста африканского континента.

В следующем сезоне Салах хоть и стал немного менее результативным, зато прибавил Ливерпуль в целом и наконец завоевал долгожданный Кубок чемпионов, а сам игрок открыл счет в дебюте финальной встречи с Тоттенхэмом, реализовав пенальти. В этом же сезоне тройка форвардом мерсисайдцев во главе с Салахом помогла команде завоевать чемпионство в АПЛ, которое стало первым за 30 лет.



Редакция Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, считают, что место правого полузащитника в символической сборной Ливерпуля всех времен должен занять Мохамед Салах.

Центральные полузащитники

Иан Каллаган

Выступал за команду: 1959-1978

Матчи: 857

Голы: 68

Каллаган – одна из самых легендарных фигур в истории Ливерпуля, о котором болельщики слагают легенды и который провел наибольшее количество матче в составе команды – 857.

Будучи воспитанником клуба, полузащитник пробился в основной состав в конце 50-х, когда во главе команды уже находился Билл Шенкли и она выступала во Втором дивизионе. За практически два десятилетия в футболке "красных" англичанин не только поспособствовал возвращению в элитный дивизион, но и помог им завоевать огромное количество трофеев, как на внутренней арене, так и в Европе. В частности в списке завоеванных им трофеев значится 5 чемпионских титулов в Англии, два Кубка Англии, два Кубка УЕФА и два Кубка европейских чемпионов. Покинул Энфилд он после второй победы в КЕЧ и поиграл еще в ряде команд из Англии, США, Австралии и Ирландии.

В 1966 году Каллаган был в составе сборной Англии на победном для команды домашнем чемпионате мира, хоть и не провел на поле ни одного матча.

Грэм Сунесс

Выступал за команду: 1978-1986

Матчи: 359

Голы: 55

Как игрок Сунесс был одним из немногих, кто сочетал в себе брутальность и очевидное мастерство обращения с мячом. Он мог в один момент быть свирепым как носорог, а в другой – украсить игру одним элегантным касанием. Шотландец руководил центром поля в, возможно, величайших командах Ливерпуля в истории и вел их к самым большим триумфам.

Присоединившись к Ливерпулю в начале 1978-го, уже спустя несколько месяцев он завоевал с командой Кубок чемпионов. В 1982 году полузащитник стал капитаном "красных" и выиграл вместе с ними английский чемпионат. Спустя два года он привел команду к историческому треблу из победы в национальном первенстве, Кубке лиги и КЕЧ. На пике своих достижений в составе мерсисайдцев Сунесс решил покинуть команду и переехал в Италию, где присоединился к Сампдории.



Сунесс вернулся на Энфилд в начале 90-х, но уже в качестве тренера. Его работа во главе команды была не такой успешной, а единственным завоеванным трофеем стал Кубок Англии в сезоне-1991/92.

Стивен Джеррард

Выступал за команду: 1998-2015

Матчи: 710

Голы: 186

Стивен Джеррард, возможно, является величайшим игроком в истории Ливерпуля, который провел 17 прекрасных сезонов в составе родной команды, пусть и не в лучший период в ее истории. Англичанин был одним из лучших футболистов своего поколения, начав выступления на профессиональном уровне как типичный полузащитник "бокс-ту-бокс", позже проявив себя на позиции десятки, а на закате своей карьеры действуя из глубины.

Именно его вдохновляющее выступление в стамбульском финале Лиги чемпионов 2005 года позволило Ливерпулю переломить ход встречи с Миланом и совершить один из величайших камбеков в истории турнира и снова вернуться на европейский трон.

К сожалению, в его карьере присутствует некоторая недосказанность, ведь ему так и не удалось выиграть с командой АПЛ, и символичной стала его обидная осечка в матче с Челси в 2014 году.



Однако его преданность клубу и его традициям позволили ему навсегда занять место в сердцах поклонников, подтверждением чему стало его первое место в символическом рейтинге "100 игроков, которые потрясли Коп".

Хаби Алонсо

Выступал за команду: 2004-2009

Матчи: 210

Голы: 19

Карьера Хаби Алонсо на Энфилде несколько меркнет по сравнению с другими легендами клуба, но он был одним из лидеров команды во второй половине нулевых и стал одним из героев в победном финале ЛЧ-2005. Испанец вместе с Джеррардом и Хавьером Маскерано сформировал одну из сильнейших линий полузащиты в английском футболе того времени и впечатлил многих своим видением поля, способностью отдать точный пас на любую дистанцию и невероятными голами со своей половины поля.

Хаби Алонсо покинул Ливерпуль в 2009 году и добился даже больших успехов в мадридском Реале и Баварии. Также он был важным элементов в триумфальной сборной Испании, с которой дважды становился победителем Евро и чемпионом мира.



Позже полузащитник признавался, что не хотел покидать Ливерпуль, но на его уходе настоял Рафаэль Бенитес.

Редакция Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, считают, что пару центральных полузащитников должны составить Стивен Джеррард и Грэм Сунесс.

Левый полузащитник/вингер

Рэй Кеннеди

Выступал за команду: 1974-1982

Матчи: 393

Голы: 72

Кеннеди стал последним приобретение Билла Шэнкли на посту тренера за рекордные на тот момент для клуба 200 тысяч фунтов, но проявил он себя уже при Бобе Пэйсли. В Арсенале футболист действовал в нападении, но в новом клубе сначала не мог себя проявить и закрепился в составе только тогда, когда его перевели на левый фланг полузащиты.

За пять сезонов на Энфилде Кеннеди завоевал с командой пять чемпионских титулов и три Кубка чемпионов. Всего же в футболке "красных" он провел 393 поединка, забив 72 гола, и покинул команду по окончании сезона-1981/82.

Джон Барнс

Выступал за команду: 1987-1997

Матчи: 407

Голы: 108

Учитывая качество обращения с мячом, его вклад в игру в команды и в развитие клуба, Джона Барнса можно считать одним из лучших футболистов в истории Ливерпуля. Когда вингер получал мяч, соперник уже не мог отобрать его, разве что после того, как он оказывался в сетке ворот.

Барнс присоединился к Ливерпулю в 1987 году и сразу же закрепился в составе лучшей на тот момент команды, которая все же приближалась к своему закату. Левый вингер "красных" был неуловим: выбирал ли он проход с мячом, передачу партнеру или устремлялся на ворота, остановить его было невозможно. В первом же сезоне он помог команде завоевать чемпионский титул и получил награду лучшему игроку сезона в Англии. Позже последовала медаль победителя Кубка Англии и еще одно чемпионство.

После травмы, когда Барнс утратил былую скорость и больше не мог бороздить фланг, он передвинулся в центр поля и руководил игрой команды благодаря своему великолепному владению мячом и технике и впоследствии получил капитанскую повязку. После ухода из клуба полузащитник еще несколько лет поиграл в Ньюкасле и Чарльтоне.



Редакция Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, считают,, место левого полузащитника в символической сборной стоит отдать Джону Барнсу.

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