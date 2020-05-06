Англия

Такая же судьба ожидает и другие "антикоронавирусные" меры.

Плевки на газон, обмен футболками после матчей, использование одной бутылки с водой, командные празднования голов – все это, скорее всего, будет запрещено в английской Премьер-лиге, сообщает The Telegraph.

Эти меры обсудят как часть планов по возобновлению Премьер-лиги в следующем месяце. Их хотят предпринять, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Такие ограничения будут действовать и в следующем сезоне. Ожидается, что их внедрят сроком на один год.

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