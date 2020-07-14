Англия

Football.ua анонсирует матч 36-го тура АПЛ между "синими" и "канарейками".

Подопечные Фрэнка Лампарда постараются одолеть Норвич, который уже оформил вылет в Чемпионшип.

Челси – Норвич

14 июля, 22:15, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Джонатан Мосс

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

В прошлом туре Челси потерпел не досадное, а заслуженное поражение от Шеффилд Юнайтед. Это был очередной "холодный душ", а также наводка для Фрэнка Лампарда и руководства клуба, в каком ключе нужно построить трансферную политику клуба, на что обратить внимание в первую очередь.

Пару центральных защитников на игру составили Курт Зума и Андреас Кристенсен. В перерыве вместо датчанина на поле вышел Антонио Рюдигер, но вот, что самое интересное – каждый из центрбеков на поле в этом матче отличился результативной ошибкой!

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Что касается Норвича, то команда проводит свои последние матчи в Премьер-лиге перед тем, как отправиться в Чемпионшип. Учитывая текущую форму Челси и слабость игры в защите, нельзя исключать на 100%, что "канарейки" не преподнесут сюрприз.

По версии букмекеров, Челси — фаворит встречи: победа "синих" оценивается коэффициентом 1,14, ничья — 8,90, а победа "канареек" — 21,0.

Напомним, что матч первого круга завершился выездной победой Челси (3:2).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Томори, Гилмор — Бирам, Хэнли, Цеммерманн, Ляйтнер

Под вопросом: Канте — ...

Интересные факты:

Норвич проиграл последние семь матчей в Премьер-лиге.

В последних 16 играх во всех турнирах Челси не проигрывал Норвичу.

"Синие" победили в последних четырех домашних играх.

"Канарейки" не могут забить в 6 из последних 7 игр в АПЛ.

прогноз 3:1

P.S. Редакция сайта приносит извинения за столь позднюю публикацию анонса.