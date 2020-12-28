Boxing Day продолжает набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 16-го тура Премьер-лиги Челси примет на своем поле Астон Виллу.

Понедельник, 28 декабря, 19:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Совсем недавно Челси шел на успешной серии без поражении, а уже сейчас является если не главным, то одним из главных объектов для критики в английском футболе. Невероятная трансферная кампания минувшим летом делала из "пенсионеров" явных претендентов на "золото" чемпионата Англии, но на деле все оказалось гораздо менее радужно. Пусть для возвращения в еврокубковую зону команде Фрэнка Лампарда может быть достаточно всего одной победы, но, справедливости ради, есть ли сейчас хоть какие-то предпосылки для подобного исхода событий?

Поражения от кризисного Арсенала в рамках прошлого тура вряд ли кто-то ожидал, особенно когда стал известен весьма экспериментальный стартовый состав "канониров" из молодых исполнителей. Но в конечном итоге Челси был тотально разбит на Эмирейтс, при этом сами подопечные Лампарда не предложили абсолютно ничего, кроме постоянных навесов и прострелов. Только Пулишич в концовке встречи вытягивал игру Челси на индивидуальном мастерстве. Несмотря на это, результаты последних матчей "синих", мягко говоря, не впечатляют: три поражения, одна ничья и одна победа.

Астон Вилла, в свою очередь, сейчас заслуживает в свой адрес только похвальные отзывы, хотя нельзя не отметить, что календарь последних матчей "львов" был далеко не самым трудным. Тем не менее, команда Дина Смита в пяти поединках добыла победы над Кристал Пэлас, Вест Бромвичем и Вулверхэмптоном, сыграла вничью с Бернли и потерпела поражение от Вест Хэма с минимальным отставанием в счете. Еврокубковая зона оказалась достаточно близко, при этом у Астон Виллы еще есть две игры в запасе.

Нельзя не отметить, что большинство результатов нынешней Астон Виллы не были бы возможны без присутствия в команде Джека Грилиша. Сегодня именно он является главной составляющей механизма, который выстаивает Дин Смит в стане "львов". Англичанин не всегда отличается результативными действиями, но именно его передачи зачастую приносят Астон Вилле результат. Также неоднократно отмечался и голкипер Эмильяно Мартинес, который полностью оправдывает потраченные на него средства, являясь сейчас лучшим в АПЛ по количеству проведенных "сухих" матчей.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 1,70, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 4,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.



Не сыграют: Зийех — Трезеге, Мингз, Баркли.