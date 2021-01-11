Англия

Данный вынужденный шаг породил собой целый ряд сдвигов в календаре.

Ранее Football.ua сообщал о том, что руководство английской Премьер-лиги было намерено заменить ближайшего соперника для Тоттенхэма в результате массового заражения коронавирусом COVID-19 среди футболистов бирмингемской Астон Виллы.

Последнее сообщение, опубликованное на официальном сайте АПЛ, не только подтвердило появившуюся информацию в полном объеме, но и внесло ясность в дополнительные моменты, связанные с переносом игры матча между "львами" и "шпорами".

Таким образом, организаторы состязаний, после просьбы руководства Астон Виллы о переносе, пошли на нестандартный ход: вместо запланированной игры на Вилла Парк, коллектив Жозе Моуриньо в тоже самое время, в среду, 13 января, проведет ранее перенесенный по той же причине домашний поединок против Фулхэма, который не состоялся 30 декабря 2020 года.

Поскольку "коттеджеры" отыграли 120 минут в выездном матче Кубка Англии против КПР (2:0), то составители календаря пошли им на уступки, отложив их дерби против Челси с ранее установленной пятницы, 15 января, до субботы, 16 января, изменив при этом время начала — на 19:30 по Киеву.

При этом, Астон Вилла получила дополнительную отсрочку во времени, для более качественной подготовки к домашней игре против Эвертона. Встреча с "ирисками" на Вилла Парк теперь состоится не в субботу, 16 января, в 19:30, как планировалось, а в воскресенье, 17 января, в 14:00.

Напомним, что ранее английская Премьер-лига ужесточила ограничения, связанные с борьбой против распространения коронавируса COVID-19.