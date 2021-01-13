Англия

Наставник "красных дьяволов" рассказал о настрое своего клуба перед матчем с командой Клоппа.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями перед поединком 19-го тура АПЛ против Ливерпуля.

В преддверии поединка мерсисайдский клуб отстает от "красных дьяволов" на три очка в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Конечно, мы знаем, что едем на игру к чемпиону. Они провели три великолепных сезона, но мы готовы к встрече с ними.

Мой клуб приятно взволнован и жаждет этой игры. Это отличная проверка нашего характера и мастерства. Сейчас мы в хорошем положении", — цитирует норвежского специалиста BBC.

Ранее Солскьяер заявлял, что игроки Манчестер Юнайтед голодны к большим победам.