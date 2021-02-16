Англия

Наставник "молотобойцев" доволен успехами команды.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал победу над Шеффилд Юнайтед в поединке 24-го тура АПЛ.

"Мы обезопасили себя от вылета из АПЛ, 40 очков достаточно. Однако нельзя увлекаться. Мы развиваемся и пытаемся создать хорошую основу для клуба. Мы наслаждаемся тем, что сейчас происходит, но я просто хочу, чтобы игроки прогрессировали.

Мы можем играть лучше, чем сегодня, так что все еще впереди. Мы действительно показываем сейчас хорошие результаты", – приводит слова Мойеса BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед.

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