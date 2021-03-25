ЧМ-2022. Отбор

Форвард может найти свой новый клуб уже к началу следующего сезона.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал о поступившем предложении о подписании контракта со стороны португальской Бенфики в адрес испанского нападающего Диего Косты, который от начала 2021 года официально является свободным агентом, хотя покинул стан мадридского по обоюдному согласию сторон еще в начале декабря 2020.

Однако, согласно информации от испанского издания Mundo Deportivo, 32-летний форвард не стал долго раздумывать над предложением лиссабонского коллектива, и уже успел дать принципиальное согласие на переход в летнее трансферное окно.

Сообщается, что ускорению сделки помог агент футболиста, Жорже Мендес, у которого прекрасно налажены связи с трансферным отделом "орлов" после нескольких удачных сделок. При этом, самому игроку пообещали солидные подъемные в размере 3 млн евро за сам факт присоединения к Бенфике, с последующим окладом в 3 млн евро за каждый проведенный сезон в клубе. Контракт, ориентировочно, рассчитан на два года.

Отметим, что в данный момент сезона Бенфика расположилась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидера в лице ее принципиального соперника — лиссабонского Спортинга, на 13 очков.

Остается лишь упомянуть, что портал Transfermarkt оценивает нападающего в 10 млн евро.