ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в поединке квалификации к чемпионату мира-2022.

От стартового противостояния в квалификации к чемпионату мира-2022 на поле действующих чемпионов мира украинские болельщики, в большей степени, ожидали чуть ли не повторения шокирующих 1:7 образца осеннего контрольного поединка 2020 года.

Не стоит стесняться признавать и этот факт, так как результат, который удалось достичь команде Андрея Шевченко, от этого становится только ярче. Да, была избрана оборонительная модель, и первый тайм получался уж слишком натужным, но как заиграли "сине-желтые" после перерыва! Уверенный отрезок в начале второй половины матча принес нам крайне важный, в плане дальнейшей стратегии, балл, после чего следующие матчи не должны нести столь волнительный характер.

По итогам голосования, при поддержке спонсора Сборной Украины ТМ Львівське, "Лев матчу" в игре против Франции стал центральный полузащитник Николай Шапаренко.

Он сумел обеспечить нашей команде уверенное продвижение через центральную линию, а также надежно подстраховывал правый край обороны в противостояниях с серьезными соперниками в лице Килиана Мбаппе и Лукаса Эрнандеса.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на стадионе "Стад-де-Франс" (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 8,0. Непосредственных моментов с привлечением к серьезной работе нашего голкипера в этот вечер можно было пересчитать на пальцах одной руки, но Бущан действительно излучал уверенность, пусть и имел несколько спорных ситуаций с выходом. Чего в этом контексте стоит только ситуация со столкновением с Команом в первом тайме… Однако, все закончилось в том эпизоде для нас благополучно, после чего подобных огрехов страж ворот себе не позволял. В пропущенном мяче его упрекнуть точно не получится — Гризманн, что называется, исполнил.

Александр Караваев — 7,5. Правый фланг нашей обороны находился в условиях противостояния одному из наиболее быстрых футболистов современности, который, к тому же, обладает еще и прекрасной техникой. Караваеву, как и его партнерам, пришлось действительно непросто, но найти эпизод, где его смогли бы пройти один в один, было практически невозможно. В матче с соперниками высокого уровня подобное говорит о многом. Добавим сюда еще голевой пас.

Илья Забарный — 7,5. Наиболее юный из тройки центральных защитников также сумел показать заметный прогресс на фоне осенней игры. Забарный дал практически безупречный пас на среднюю и ближнюю дистанцию, а также допустил всего лишь шесть потерь мяча в своем исполнении. В условиях активного прессинга, такие показатели предрасполагают к хорошему впечатлению. При этом, работа в отборе и подстраховке от него также была на высшем уровне.

Сергей Кривцов — 7,5. Опытный центральный защитник был стержнем нашего оборонительного построения в этот вечер, и можно сказать с уверенностью, не подвел. Именно большое количество проведенных ранее поединков высокого уровня позволяли Кривцову грамотно читать оппонентов, поэтому нам удалось увидеть несколько отличных перехватов и блокировок в его исполнении.

Николай Матвиенко — 8,0. Каких-либо вопросов к действиям Матвиенко в этом матче не было, ведь большинство передач с его зоны ответственности были либо блокированы, либо перехвачены. Также, не стоит забывать, что именно спина Николая встала на пути мяча при попытке Жиру открыть счет в начальном отрезке поединка. Было много дуэлей против Комана и Павара внутри и близи к нашей штрафной, но большинство из них остались за нашим защитником.

Виталий Миколенко — 8,0. Левый фланговый защитник лишь один раз по ходу отчетной встречи мог получить стрелу критики в свой адрес — потеря концентрации в эпизоде с пропущенным голом, на фоне явной судейской ошибки. Эпизод вполне объяснимый, и заслуживает полного оправдания игрока, но факт остается фактом — верховую борьбу против Гризманна надо было выигрывать. В остальном, каких-либо нареканий в плане самоотдачи в действиях в атаке или защиты игра Виталия уж точно не вызывала.

Сергей Сидорчук — 7,5. К нашему опорному полузащитнику было много вопросов после первого тайма, но на вторую половину матча вышел совершенно иной Сидорчук. Удачный удар вселил в него уверенность, что напрямую повлияло на его персональные показатели в единоборствах. Соперники не так уж часто заходили через центральный вектор атаки, но если это и происходило, то их было кому встречать.

Александр Зинченко — 7,5. У Александра в этот вечер была крайне почетная и ответственная миссия — стать наиболее молодым капитаном в истории нашей национальной команды. Колоссальный груз свалился на плечи исполнителя, но тот памятный стартовый рывок на третьей минуте, после перехвата в центре поля, дал понять, что и с подобной нагрузкой он может справиться. Особо удивлять креативной составляющей в этом поединке не удавалось никому, но для перемещения мяча между линиями Зинченко действительно сделал многое.

Руслан Малиновский — 7,5. Руслан сыграл отличный матч в плане сбалансированности своих действий. Безумное количество единоборств в зоне активности Мбаппе, большая часть из которых осталась именно за украинцем, дополнялись попытками хоть как-то продвигать мяч в нашей атаке, что в первом тайме, что во втором. Местами, Малиновскому не хватало природной скорости в перемещениях, но вряд ли по поводу этого можно было высказывать к нему претензии. Безусловно, порой проскакивали и авантюрные передачи, что сбило общий процент точности паса, но этот самый риск также был нужен хотя бы от одного футболиста нашей команды.

Роман Яремчук — 7,0. Форвард Сборной оказался отрезан от своих партнеров по команде в первом тайме, но во втором его старались задействовать по прямому назначению — для отыгрыша при выходе в атаку. Сказать, что Яремчук провел в какой-либо степени интересный матч в плане наступательных действий было нельзя, но его помощь в давлении у центра поля была для команды незаменимой. Да, ударов с его стороны мы так и не увидели, равно как и ситуаций для их нанесения, но если форвард умудряется выиграть три оборонительных дуэли по ходу матча с таким сценарием, то что-то ему можно и простить.

Виктор Коваленко, Жуниор Мораес, Александр Зубков — три замены от тренерского штаба сборной Украины произошли в заключительную четверть часа поединка, но были направлены на созидательную составляющую нашей игры. В чем-то, они действительно сумели слегка отодвинуть игру от штрафной Бущана, ведь французы в тот период как раз намеревались переходить к финальному штурму. Наиграть на полноценную оценку никто из игроков попросту не успел, но их вклад в общий результат определенно присутствовал.