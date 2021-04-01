ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная Северной Ирландии поделила очки с Болгарией (0:0).

Это была единственная встреча без забитых мячей во время вчерашнего игрового дня. В первом матче отбора ирландцы уступили Италии (0:2), а Болгария уступила Швейцарии (1:3) и Италии (0:2).

Обзор матча:

Северная Ирландия — Болгария 0:0

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Баллард (Смит, 74), Эванс, Кэткарт, Льюис — Дэвис — Даллас, Макнейр, Сэвилл (Кеннеди, 74) — Магеннис (Лафферти, 82), Уайт (Макгинн, 64).

Болгария: Наумов — П.Христов, Антов, А.Христов — Йомов (Карагарен, 73), Вутов (Д.Илиев, 46), Костадинов (Витанов, 44), Чочев, Цветанов (Занев, 73) — Галабинов (А.Илиев, 73), Десподов.

Предупреждения: Макнейр, Сэвилл, Лафферти — П.Христов, Антов, А.Илиев.