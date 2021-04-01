ЧМ-2022. Отбор

Football.ua анализирует, как Украина умудрилась не обыграть Казахстан на своем поле.

Национальная сборная Украины в третьем матче отборочного цикла на чемпионат мира 2022 сыграла вничью со сборной Казахстана 1:1. И если первый такой результат против сборной Франции казался невероятным успехом, то против финнов те же 1:1 воспринимались уже c разочарованием, такой же счет с казахами – это уже не разочарование, а катастрофа.

* В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

Андрей Шевченко и его тренерский штаб понимали, что в предстоящем матче необходимо будет много атаковать, а потому решили вернуться к более привычной схеме с четырьмя защитниками. За фланги атак отвечали крайние защитники, а в роли инсайдов выступали наши центральные полузащитники. Их в этом матче было четверо: Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Малиновский. Впереди два форварда – Мораес и Яремчук.

С первых минут поединка Украина начала создавать достаточное количество опасных голевых моментов, но Жуниор Мораес с завидной регулярностью транжирил свои возможности. Такое начало наталкивало на мысли, что, имея такое преимущество, Украина свои голы обязательно еще забьет. На 19-й минуте так и произошло. Роман Яремчук превосходно воспользовался своим шансом и отправил мяч в дальний угол. Казахстан продолжал обороняться большими силами и не особо думал об атаках. Украина же создавала моменты и не реализовывала их.

Во втором тайме Казахстан сделал сразу же три замены в середине поля. Было понятно, что гости, проигрывая в счете, во второй половине игры все же будут искать свои возможности для выхода в контратаку. И несколько таких выходов у казахов действительно получились неплохими. Чуть ли не единственную голевую возможность у ворот Трубина удалось конвертировать в забитый мяч.

Критиковать сборную за отсутствие моментов и желания нельзя. Сразу же после пропущенного гола Малиновский прекрасной вертикальной передачей нашел Зубкова в штрафной Казахстана, которому оставалось переиграть Покатилова. Не переиграл. Единственное, за что можно покритиковать сборную, так это за то, что чем ближе была концовка встречи, тем меньше опасности было в атаках украинцев. В концовке встречи наши полузащитники уже все чаще начали сбиваться на индивидуальные действия и перестали комбинировать перед штрафной. Так поочередно Малиновский, Зинченко и Марлос, долго подрабатывая мяч себе под удар, пробивали из-за пределов штрафной.

Одной из главных задач тренерского штаба национальной сборной Украины в будущем будет научиться взламывать низкую оборону соперника, когда тот всей командой находится за линией мяча. Сейчас мы наблюдаем интересный процесс: долгие годы сборная Украины ассоциировалась с фамилиями Ярмоленко и Коноплянка. Края полузащиты были самой сильной стороной нашей команды. Оба футболиста здорово умели обострить игру на своих флангах, один за счет дриблинга и нестандартных действий, второй за счет скоростных проходов по флангу. Сейчас приходится осознавать другую реальность и учиться играть без них. Банальное перекатывание мяча по всей ширине атаки – явно не то, чего хотят видеть болельщики украинской сборной.

Для наглядности давайте разберем одну из атак на 78-й минуте матча.

Мы видим, как Богдан Михайличенко получает мяч на левом фланге атаки, а казахи четко выстроились в две линии по 5 человек. Самый простой вариант дальнейшего развития событий – отдать партнеру назад. Но мы же говорим об обострениях. Для того, чтобы Михайличенко сумел сделать конструктивное действие, направленное на обострение атаки, необходимо ломать оборонительную структуру казахов.

Одним из вариантов могло быть открывание одного из футболистов группы атаки в свободную зону между линиями. В данной ситуации могли оттянуться Зубков или Яремчук, либо же ворваться Марлос.

Вторым даже более привлекательным вариантом было бы открывание в свободную зону левого полуфланга. Михайличенко мог получить вариант обострения вертикальной передачей, но могла бы возникнуть возможность и для самостоятельного прохода в середину. Ведь рывок того же Зубкова мог бы дезориентировать сразу двоих игроков Казахстана.

И какое было продолжение атаки?

Яремчук ушел еще глубже в штрафную, Марлос пошел назад, а Зубков для чего-то прибежал в позицию Михайличенко.

В итоге Михайличенко, оказавшись в окружении пяти казахов, отдал передачу назад Марлосу. Хавбек Шахтера перевел мяч на другой фланг, а там мы увидели такое же статическое положение игроков группы атаки и мучения уже другого крайнего защитника.

Нельзя говорить, что сборная не делала открываний в свободные зоны или не умеет делать это. Вот, к примеру, на 30-й минуте матча Мораес отдает передачу в полуфланг на Александра Зинченко.

Такая незамысловатая атака стала одной из самых опасных в матче. Просто Роману Яремчуку не хватило точности в завершающей стадии эпизода.

В концовке встречи таких вот обострений было крайне мало. Футболисты группы атаки не знали, что делать и куда бежать. Не хватало игрока, который бы давал необходимую динамику впереди своими перемещениями. Кстати, одним из лучших, если не лучший при открываниях в полуфланги в УПЛ уже не первый год является хавбек киевского Динамо Виталий Буяльский. Жаль, конечно, что у национальной сборной нет такого игрока… Или есть?

Но даже несмотря на наши придирки, Украина обязана была выигрывать этот матч и имела все шансы сделать это. Только у одного Жуниора Мораеса показатель xG в этом матче – 0,98. Общий показатель ожидаемых голов: Украина – 3,1; Казахстан – 0,2.

Такие результаты первых трех игр практически ставят крест на амбициях побороться за первое место, но не забываем, что на чемпионат мира-2022 можно попасть и со второго!

* В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

Сергей Горбаченко, Football.ua