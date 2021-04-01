ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка чемпионата мира 2022 года.

В поединке третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная Албании в гостях обыграла Сан-Марино со счетом 2:0.

Победу албанцам принесли забитые мячи в исполнении Маная и Узуни, которые отметились голами во второй половине матча.

Для Албании это была вторая победа в трех матчах при поражении от Англии, а Сан-Марино пока даже не забивает, не говоря уже об очках.

Видео голов и обзор матча:

Сан-Марино — Албания 0:2

Голы: Манай, 63, Узуни, 85

Сан-Марино: Бенедеттини, Фаббри, Палацци (Чеккароли, 80), Симончини, Росси (Бролли, 55), Муларони, Баттистини (Д`Аддарио, 80), Голинуччи (Грандони, 64), Нанни, Томассини (Лунадеи, 55), Берарди.

Албания: Стракоша, Гимшити, Хюсай, Айети, Леняни (Митай, 88), Рамадани, Баре, Лячи (Узуни, 46), Весели, Манай (Цикалеши, 87), Броя (Роши, 46).

Предупреждения: Муларони, Симончини