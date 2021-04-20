Клуб сделал заявление на сайте.
Манчестер Сити
20 апреля 2021, 23:42
Манчестер Сити на своем официальном сайте сделал заявление о том, что начал процесс входа из Суперлиги.
"Футбольный клуб Манчестер Сити может подтвердить, что он официально ввел в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы Европейской Суперлиги", — сообщается в заявлении.
Напомним, по информации Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вместе с Манчестер Сити Суперлигу в скором времени также должен покинул лондонский Челси.
О том, кто вышел из Суперлиги, и кто пока остается в турнире можно узнать на Football.ua.
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