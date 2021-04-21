Англия

УЕФА подготовило английским клубам взаимовыгодное предложение.

Сразу пять клубов АПЛ на своих страницах в социальных Сетях и официальных сайтах объявили о выходе из Суперлиги. Седи них оказались: Манчестер Сити, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Арсенал.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, данные клубы вышли из Суперлиги лишь потому, что УЕФА предложил им взаимовыгодные условия сотрудничества.

Организация переведет им весомую сумму денег, однако испанские Реал, Атлетико и Барселона подобных предложений не получали.

Клубы Ла Лиги официально пока не вышли из Суперлиги и, вероятнее всего, не намерены делать это. Руководители испанских клубов уверены, что это временный шаг и все вышеперечисленные английские клубы еще вернутся к идее вступить в турнир.

О том, кто вышел из Суперлиги, и кто пока остается в турнире можно узнать на Football.ua.