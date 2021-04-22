Италия

Украинский хавбек один из лучших по данному показателю в клубе из Бергамо.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о своих одноклубниках.

"Самые сильные удары в команде у меня и у Муриэля. Самые быстрые из нас – Паломино и Ромеро. Самый модный – Голлини. Но иногда он перегибает со своей одеждой, я бы не стал такое носить.

Мы были очень рады победе над Ювентусом. Но уже с понедельника думаем о Роме. Это сильная команда, особенно в атаке. Нужно продолжать играть в том же духе. Хотим попасть в Лигу чемпионов любой ценой", – цитирует украинца TuttoAtalanta со ссылкой на Gazzettta dello Sport.

Ранее Руслан Малиновский прокомментировал идею создания Суперлиги.