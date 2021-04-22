Украинский хавбек один из лучших по данному показателю в клубе из Бергамо.
Руслан Малиновский, getty images
22 апреля 2021, 10:27
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о своих одноклубниках.
"Самые сильные удары в команде у меня и у Муриэля. Самые быстрые из нас – Паломино и Ромеро. Самый модный – Голлини. Но иногда он перегибает со своей одеждой, я бы не стал такое носить.
Мы были очень рады победе над Ювентусом. Но уже с понедельника думаем о Роме. Это сильная команда, особенно в атаке. Нужно продолжать играть в том же духе. Хотим попасть в Лигу чемпионов любой ценой", – цитирует украинца TuttoAtalanta со ссылкой на Gazzettta dello Sport.
Ранее Руслан Малиновский прокомментировал идею создания Суперлиги.