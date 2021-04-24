Англия

Можно замыкать будничные голы либо быть штатным пенальтистом, а можно стрелять редко, но очень метко.

Английская Премьер-лига является отнюдь не самым простым чемпионатом Европы. Кто-то умудряется забивать по 25 голов за сезон, немногие отдают по 15 ассистов, а существуют футболисты, сумевшие лишь раз отметиться в АПЛ, но сделавшие это красиво.

Вашему вниманию подборка потрясающих голов футболистов, забивавших в Премьер-лиге всего единожды:

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