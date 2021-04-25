Испания

Испанец высказался о нулевой ничье в испанском чемпионате.

Защитник Реала Даниэль Карвахаль поделился мыслями о ничейном результате в матче 32 тура Ла Лиги с Бетисом.

"Мы сыграли недостаточно хорошо для того, чтобы добиться победы, и тем самым сделали шаг назад. Думаю, мы не были достаточно голодны, действуя у ворот соперника, и эта ничья отдаляет нас от лидерства в таблице.

Календарь суров, и у нас много потерь, тренер не может рассчитывать на ряд футболистов. А те, кто может играть, не могут отдохнуть.

До конца сезона можно набрать еще 15 очков, и мы собираемся это сделать. Но сегодня у нас была возможность оказать давление на лидера, и мы ею не воспользовались", – заявил испанец.

Ранее Зинедин Зидан попытался найти причины потери важных очков со стороны его команды.