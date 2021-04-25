В немецком клубе довольны показателями хавбека.
Джуд Беллингэм, getty images
25 апреля 2021, 13:53
Дортмундская Боруссия не намерена расставаться с молодым полузащитником Джудом Беллингэмом.
По информации в Twitter Фабрицио Романо, несмотря на интерес со стороны Челси, "шмели" считают 17-летнего англичанина "неприкасаемым" в ближайшее трансферное окно.
В текущем сезоне Беллингэм принял участие в 27 матча Бундеслиги, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.
Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.
Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высоко отозвался о Джуде Беллингэме.