Германия

В немецком клубе довольны показателями хавбека.

Дортмундская Боруссия не намерена расставаться с молодым полузащитником Джудом Беллингэмом.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, несмотря на интерес со стороны Челси, "шмели" считают 17-летнего англичанина "неприкасаемым" в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Беллингэм принял участие в 27 матча Бундеслиги, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высоко отозвался о Джуде Беллингэме.