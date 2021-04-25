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Француз поделился мнением о скандальном проекте.

Экс-форвард Арсенала Тьерри Анри высказался о решении клуба принять участие в проекте Суперлиги Европы.

"Я был искренне шокирован, как и большинство людей, и не мог поверить в то, что происходило. Я не узнаю свой клуб, и то, что они пытались вступить в лигу, которая была бы закрыта, для меня это вне видения нормального.

Они управляли клубом как компанией, а не футбольной командой, и они показали свои неправомерные действия. Я никогда раньше не высказывал свое мнение, но то, что произошло недавно, заставило меня понять болельщиков. Это ваш клуб, и я тоже фанат Арсенала.

Я горжусь тем, чего достигли фанаты. Не только болельщики Арсенала, но и все болельщики" — сказал француз.

Ранее Тьери Анри высказывался о своем видении проблем текущих методик борьбы с расовой дискриминацией в футболе.