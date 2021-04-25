Украина: Вторая лига

Вашему вниманию трансляция поединка 19-го тура Второй лиги Украины.

В рамках 19-го тура украинской Второй лиги симферопольская Таврия на стадионе Энергия в Новой Каховке будет принимать харьковский Металл.

Команда Александра Кучера возглавляет турнирную таблицу в своей подгруппе B, в то время как подопечные Олега Федорчука располагаются на четвертой строчке, при разрыве между командами величиной в 16 очков.

В первом круге харьковчане не своем поле одержали победу со счетом 2:1.

Начало поединка в 15:00 по киевскому времени.

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